Экс-мэр Избербаша получил реальный срок вместо условного

15 дек. 18:59

Бывший мэр Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, осужденный ранее по делу о превышении и злоупотреблении полномочиями, приговорен к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"15 декабря 2022 года апелляционной инстанцией Верховного суда республики приговор суда первой инстанции изменен, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что 21 октября 2022 года Избербашский городской суд приговорил Сулейманова к 4 годам лишения свободы условно по 11 эпизодам ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и 3 эпизодам ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ, передает "Интерфакс-Юг".

Ранее было установлено, что в 2017 году Сулейманов в 2017 году на безвозмездной основе передал в собственность местной жительницы квартиру площадью 110 кв метров, находящуюся на балансе муниципалитета. Впоследствии квартира, рыночная стоимость которой оценивается в 2,1 млн рублей, была продана третьему лицу.