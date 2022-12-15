Глава Роспотребнадзора избрана председателем координационного совета стран ОДКБ по биобезопасности

15 дек. 19:07

Председателем координационного совета стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам биологической безопасности стала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова единогласно избрана председателем координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - сообщила пресс-служба ведомства.

Голосование состоялось в Петербурге, в рамках первого заседания совета. Цель совета - координация деятельности и сотрудничества стран в сфере предотвращения биологических угроз.