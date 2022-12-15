Москва встала в 9-балльных пробках

15 дек. 18:43

Вечером 15 декабря пробки в Москве достигли 9 из 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Заторы образовались почти по всему Садовому кольцу, на бульварах, набережных и частично на Третьем транспортном кольце (ТТК).

Плотное движение наблюдается на выездах из города. На МКАД наиболее сложная ситуация на Вaршaвcкoм, Кaширcкoм, Лeнингрaдcкoм, Ярocлaвcкoм и Мoжaйcкoм шocce, Вoлгoгрaдcкoм прocпeктe, Прoфcoюзнoй улицe и прocпeктe Мирa.

Высокая загруженность зафиксирована на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и юге кольцевой автодороги.