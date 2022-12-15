Исрафил Ашурлы присоединился к акции экоактивистов в Шуше

15 дек. 18:22

Генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы приехал в Карабах для участия в мирной акции протеста.

"Я приехал сюда, потому что считаю своим гражданским долгом выразить свою позицию касательно происходящих в зоне временной ответственности российских миротворцев событий. Вместе со мной сюда приехали мои друзья-альпинисты, чтобы также выразить свое мнение", - заявил он.

Ашурлы добавил, что рад тому, что в Азербайджане сформировалось общество, готовое выразить свою гражданскую позицию. "Здесь первую скрипку играют не военные, а студенты вузов, люди абсолютно мирных профессий, представители экологических служб. Это не может не радовать. Это называется эффектом "мягкой" силы, когда люди гражданских профессий приходят в зону, где, как правило, ожидается, что могут быть какие-то столкновения, и пытаются решить проблему абсолютно мирным протестом", - сказал прославленный альпинист.