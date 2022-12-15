Москвичей ждет новая порция снегопадов

15 дек. 18:06

В ночь на пятницу в Москве начнутся снегопады, они продлятся до утра пятницы, предупреждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Зона снегопадов надвигается с юго-запада и находится на удалении 100-150 км от Москвы. После 18-19 часов снегопады накроют столицу и продолжатся до 8-9 часов утра пятницы, после чего погода улучшится", - сообщил синоптик.

По его словам, снегопад будет умеренной интенсивности, ожидается слабая метель, видимость ухудшится до 3-4 км.

К пятнице снежный покров в столице достигнет январских показателей в 21-22 см.