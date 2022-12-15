РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Парламент принял бюджет Грузии на 2023 год

Парламент принял бюджет Грузии на 2023 год

Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата, против – 1.

Размер бюджета на следующий год составит 21,302 млрд лари (более $7,5 млрд), что на 939,4 млн лари (около $332 млн) больше показателей за 2022 год.

Согласно проекту, больше всего денег получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 млрд лари (примерно $2,6 млрд). Бюджет министерства обороны Грузии вырастет до 1,26 млрд лари (свыше $445 млн), что на 257,6 млн лари (свыше $91 млн) по сравнению с 2022 годом. Увеличится также финансирование министерства иностранных дел, Минюста, министерства образования и науки, Минрегионразвития, Минкультуры и Минсельхоза.

При этом бюджет министерства экономики и устойчивого развития сократится до 653,7 млн лари (более $230 млн), что на 278,7 млн лари ($98 млн) меньше по сравнению с показателями за этот год.

На развитие туризма в бюджете заложено 200 млн лари (около $74 млн). Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство планирует на эти средства развивать новые и восстанавливать имеющиеся туристические направления.

В проекте сказано, что в 2023 году в Грузии ожидается экономический рост до 5%. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 79,7 млрд лари. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%, передает "Sputnik Грузия".

1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version