Парламент принял бюджет Грузии на 2023 год

15 дек. 17:52

Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2023 год. За документ проголосовало 84 депутата, против – 1.

Размер бюджета на следующий год составит 21,302 млрд лари (более $7,5 млрд), что на 939,4 млн лари (около $332 млн) больше показателей за 2022 год.

Согласно проекту, больше всего денег получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 млрд лари (примерно $2,6 млрд). Бюджет министерства обороны Грузии вырастет до 1,26 млрд лари (свыше $445 млн), что на 257,6 млн лари (свыше $91 млн) по сравнению с 2022 годом. Увеличится также финансирование министерства иностранных дел, Минюста, министерства образования и науки, Минрегионразвития, Минкультуры и Минсельхоза.

При этом бюджет министерства экономики и устойчивого развития сократится до 653,7 млн лари (более $230 млн), что на 278,7 млн лари ($98 млн) меньше по сравнению с показателями за этот год.

На развитие туризма в бюджете заложено 200 млн лари (около $74 млн). Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство планирует на эти средства развивать новые и восстанавливать имеющиеся туристические направления.

В проекте сказано, что в 2023 году в Грузии ожидается экономический рост до 5%. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 79,7 млрд лари. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%, передает "Sputnik Грузия".