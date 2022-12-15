"Газпром": у Индии и Пакистана огромные перспективы потребления газа

15 дек. 17:45

Спрос на газ в Индии и Пакистане в перспективе огромен, необходимо решать вопросы логистики, заявил начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Сегодня в увеличении поставок российского газа заинтересованы многие зарубежные компании. На межправительственном уровне ведется идет диалог России с Индией и Пакистаном.

"Это действительно два недооцененных сейчас рынка. И у Индии, и у Пакистана огромные перспективы потребления газа, но они находятся очень далеко. Здесь основной вопрос логистики, как доставить туда газ. Поэтому это могут быть как трубопроводные поставки, так и поставки СПГ", - поделился Хандога, выступая на XX Юбилейном Международном форуме "Газ России 2022: поворот на Восток".