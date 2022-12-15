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Под санкции США попали еще девять российских компаний

Под санкции США попали еще девять российских компаний

США расширили санкционный список девятью российскими компаниями, соответствующий документ будет опубликован 16 декабря, сообщает министерство торговли.

"Бюро промышленности и безопасности дополнит экспортный регламент, поместив туда 9 компаний из списка "неподтвержденных" и введя санкции", - информирует ведомство.

В сообщении Минторга США отмечается, что Бюро промышленности и безопасности не смогло должным образом проверить данные компании, эти действия "предотвратило иностранное правительство".

В санкционный список будут включены компании VIP Technology, Tavrida Microelectronics, Nuclin LLC, Intercom Ltd, Академия безопасности бизнеса и другие.

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