Под санкции США попали еще девять российских компаний

15 дек. 17:25

США расширили санкционный список девятью российскими компаниями, соответствующий документ будет опубликован 16 декабря, сообщает министерство торговли.

"Бюро промышленности и безопасности дополнит экспортный регламент, поместив туда 9 компаний из списка "неподтвержденных" и введя санкции", - информирует ведомство.

В сообщении Минторга США отмечается, что Бюро промышленности и безопасности не смогло должным образом проверить данные компании, эти действия "предотвратило иностранное правительство".

В санкционный список будут включены компании VIP Technology, Tavrida Microelectronics, Nuclin LLC, Intercom Ltd, Академия безопасности бизнеса и другие.