Сепаратисты объявили о "военном положении" в Карабахе из-за акции экоактивистов

15 дек. 17:31

Араик Арутюнян, играющий роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, объявил о "военном положении" на оккупированных территориях Азербайджана.



Он пошел на такой шаг на фоне акции протеста, которую вот уже третий день проводят азербайджанские экоактивисты. В частности, Арутюнян ограничил свободное передвижение и установил особый режим выезда оттуда. Также запрещаются собрания, забастовки и другие мероприятия.



Кроме того, для реализации принятых мер создан "Оперативный штаб", который возглавил Рубен Варданян.

Напомним, 12 декабря в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Она продолжается третий день. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.