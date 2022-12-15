В России продлят и изменят программу льготной ипотеки

15 дек. 17:14

Программа льготной ипотеки в России будет продлена до 1 июля 2024 года, процентная ставка вырастет с 7% до 8%.

"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ним будет повыше, увеличится до 8%", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

Он добавил, что программа семейной ипотеки будет расширена, она станет основным инструментом. В настоящее время семейная ипотека могут доступна семьям, в которых дети родились, начиная с 2018 года. "Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации", - заявил президент правительству.

Напомним, программа льготной ипотеки работает в России с 2019 года.