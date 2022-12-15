Вымогателей, притворившихся девушкой, схватили в Махачкале

15 дек. 16:44

В Махачкале на месте преступления были задержаны подозреваемые в вымогательстве, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

В полицию поступил сигнал от 50-летнего жителя Буйнакска о том, что незнакомые парни, используя насилие, вымогают у него деньги. Правоохранители тут же выехали на место событий и задержали подозреваемых, которыми оказались четверо местных жителей.

Агрессоры рассказали, что открыли в соцсети фейковый аккаунт якобы от лица девушки, через него они познакомились с заявителем.

"Поняв, что мужчина "клюнул", они решили встретиться с ним и завладеть его деньгами. На "свидание" тот приехал на своей машине, но вместо девушки наткнулся на группу агрессивных парней. Требуя денег, они разбили его авто и стали бить, но были задержаны подоспевшими полицейскими", - указали в управлении.