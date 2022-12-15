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В Дагестане отметили снижение числа террористических преступлений

В Дагестане отметили снижение числа террористических преступлений

Число преступлений террористического характера в Дагестане за год снизилось на 14%. Такие данные были озвучены на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов предоставил данные Генпрокуратуры РФ и сообщил, что по итогам 10 месяцев этого года в Дагестане зафиксировано 394 преступления террористического характера, что на 14%  меньше, чем в прошлом году (457).  

Абдулмуслимов считает, что положительная динамика достигнута во многом благодаря налаженному взаимодействию органов государственной власти Дагестана с органами прокуратуры и правоохранительным блоком.

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