Замглавы Минэкономразвития РФ прибыл в Дагестан

15 дек. 16:28

В Дагестан с визитом прибыла делегация министерства экономического развития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым.

В рамках двухдневной поездки будут обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в Дагестане.

Делегация уже посетила Каякентский район, осмотрела предполагаемое место реализации проекта создания Каспийского Курорта "Каякент" и Всероссийского детского центра "Дагестан".

Замглавы ведомства на ознакомление также представили предварительный проект курорта и детского центра.