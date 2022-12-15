Массовые гуляния и концерты отменили в Карачаево-Черкесии на Новый год

15 дек. 16:08

Руководство Карачаево-Черкесии решило не устраивать на Новый год гуляний и концертов, написал глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале по итогам заседания Антитеррористической комиссии и Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КЧР.

"В этом году мы сознательно оказались от излишне праздничного контента, массовых гуляний и праздничных концертов", - пояснил он.

В то же время, подчеркнул Темрезов, все детские новогодние утренники и представления пройдут так, как это планировалось.

На совещании был согласован комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка в новогодние праздники и каникулы, особенно в местах, где будет много детей.