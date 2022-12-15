Путин: Россия добилась прогресса в применении нацвалют

15 дек. 16:08

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна добилась значительного прогресса в применении национальных валют, доля взаимных расчетов в рублях удвоилась до одной трети.

"Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса", сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - добавил глава российского государства.