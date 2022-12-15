В крупнейшей оппозиционной партии Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

15 дек. 15:59

Депутаты от партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Сегодня я и мои друзья, несмотря на разнообразие мнений во фракции, приняли решение объявить голодовку до тех пор пока Михаил Саакашвили не будет перевезен в ту страну, где будет обеспечено его здоровье", - цитирует Киркитадзе Sputnik Грузия.

Также депутат выразил уверенность в том, что к этой форме протеста прибегнут и другие - как в парламенте, так и за его пределами.