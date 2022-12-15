Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада 

15 дек. 16:02

Центр организации дорожного движению (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует москвичам и гостям столицы вечером воспользоваться городским транспортом, так как в городе ожидается сильный снегопад.

"По прогнозу синоптиков, с 18:00 до завтрашнего утра ожидается сильный снег и ветер. Рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле в часы пик или отложить поездки с 17:00 - 20:00. Это поможет коммунальным службам быстрее очистить улицы города от снега", - сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Кроме того, в ЦОДД предупредили, что в городе вечером прогнозируется плотное движение - пробки до девяти баллов. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.