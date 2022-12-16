Юрий Темирканов: моя родина Кабардино-Балкария, а дом - Петербург

Выдающийся дирижер Юрий Темирканов, говоря о музыке, вспоминает, что "лет до семи, наверное, вообще не видел ни одного классического инструмента". После войны в его родном Нальчике по воскресеньям начал выступать духовой оркестр, и дети ходили послушать. "Меня впечатляла не столько музыка, сколько вид музыкантов, их блестящие медные инструменты, а больше всего дирижер, который ими управлял", - признается Темирканов.

Музыкой он начал заниматься в девять лет, осваивал игру на скрипке. Окончив музыкальную школу в Нальчике, продолжил обучение в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова) по классу скрипки. В 1957 году, выдержав большой конкурс, поступил в консерваторию на оркестровый факультет, учился по классу альта. Но в молодом музыканте "уже тогда зрело стойкое желание стать дирижером", и он решил продолжить учебу в Ленинградской консерватории - теперь уже на дирижерском факультете. "То, что делает дирижер, мне казалось гораздо интереснее того, что делает даже солист", - объясняет свой выбор маэстро. Ему "очень хотелось управлять оркестром - этим самым большим и сложным инструментом", несмотря на то, что профессия дирижера - "это огромный труд, каждый раз экзамен, волнение".

Взлет Темирканова к вершинам славы оказался стремительным. Уже в 1966 году, окончив консерваторию, он успешно дебютировал в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр) с "Травиатой" Верди, в том же году стал победителем 2-го Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве. В 1968-1976 годах возглавлял симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии (ныне Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича), а в 42 года стал самым молодым в то время обладателем звания народного артиста СССР.

С именем маэстро связана важная глава в истории Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). В 1976 году Темирканов был назначен его художественным руководителем и главным дирижером, в 1978 году возродил традицию симфонических концертов в самом театре. Вскоре оркестр театра под его руководством отправился на первые самостоятельные зарубежные гастроли. В это же время в театре появилась плеяда молодых певцов - будущих мастеров Мариинской сцены: Татьяна Новикова, Сергей Лейферкус, Лариса Шевченко, Алексей Стеблянко, Юрий Марусин. Дважды маэстро выступил как режиссер - в репертуаре Мариинского до сих пор сохраняются поставленные им оперы Чайковского "Евгений Онегин" (1982) и "Пиковая дама" (1984).

В 1988 году Темирканов был избран главным дирижером и художественным руководителем Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с которым дебютировал еще в 1967 году. Маэстро гордится тем, что он - "дирижер "выборный"". "Если не ошибаюсь, то в истории музыкальной культуры это первый случай, когда сам коллектив решал, кто его должен возглавить. До сих пор всех дирижеров назначали "сверху"", - отмечает Темирканов и признается, что "хотел сотрудничать с этим оркестром с тех пор, когда еще подростком услышал его бархатное звучание".

Вместе с тем он "с первого дня почувствовал громадную ответственность" - "ведь пришлось встать на место, которое полвека занимал легендарный дирижер" Евгений Мравинский. С этим оркестром маэстро подготовил много программ, часто совершал гастрольные туры и осуществил многочисленные записи. "Мне всегда хотелось работать с единомышленниками, которые верили бы в меня, понимали меня с полувзгляда, любили бы ту же музыку, что люблю я", - говорит Темирканов.

"С первым филармоническим оркестром мне удалось достичь именно такого уровня взаимопонимания", - уверен он. В январе этого года маэстро оставил пост главного дирижера заслуженного коллектива, сохранив за собой должность художественного руководителя оркестра и, одновременно, художественного руководителя Петербургской филармонии.

Темирканов выступал с ведущими оркестрами Европы и США. В разные годы был главным приглашенным дирижером Лондонского Королевского филармонического оркестра, симфонического оркестра Датского радио, Дрезденского филармонического оркестра, главным дирижером и художественным руководителем Балтиморского симфонического оркестра, а в 2015 году стал почетным пожизненным дирижером итальянской Национальной академии Санта-Чечилия. Неоднократно по приглашению организаторов выступал на престижных международных мероприятиях. Так, в 1996 году в Риме Темирканов дирижировал юбилейным концертом в честь 50-летия ООН, а в 2009-м - Стокгольмским королевским филармоническим оркестром в честь лауреатов Нобелевской премии. Его творческая деятельность отмечена многими российскими и международными наградами и почетными званиями.

Маэстро делится мастерством с молодыми музыкантами. Он - профессор Санкт-Петербургской консерватории и многих зарубежных академий, где регулярно проводит мастер-классы. В 1998 году дирижер учредил именную премию, которая ежегодно вручается лучшим учащимся средней специальной музыкальной школы при Петербургской консерватории, а в 2004-м основал благотворительный Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова. По предложению и под художественным руководством дирижера в Петербурге много лет проходит международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" с участием музыкантов первой величины.

Темирканова называют кабардинским петербуржцем. "Моя родина - Кабардино-Балкария, но дом мой, конечно, Петербург", - признается он. При этом дирижер никогда не терял связи с родной республикой, где своим выдающимся соотечественником гордятся, и каждый год хотя бы неделю обязательно проводит там. "Мне просто необходимо вдохнуть воздуха Кабарды, чтобы работать, жить, думать дальше", - рассказывает он. Маэстро учредил ежегодную премию для лучших учащихся музыкальной школы №1 в Нальчике, которую окончил сам и которая теперь носит его имя. Кроме того, в столице республики проводится фестиваль симфонической музыки имени знаменитого дирижера, а в Детской академии творчества при его участии открыт музыкальный класс имени Юрия Темирканова.

"Мне в жизни очень повезло, я встречался с величайшими музыкантами ХХ века, со многими дружил", и "каждый из людей выдающихся, которых я знал, оказал на меня влияние", отмечает Темирканов. В их числе - Дмитрий Шостакович, Игорь Стравинский, Иосиф Бродский. С особым чувством он вспоминает Мстислава Ростроповича, с которым дружил и часто выступал, и называет его человеком "масштаба возрожденческого, во всем, не только как великий музыкант, он был явление, человеческое явление во всех ипостасях".

"Мне очень не хватает Ростроповича. Хочется с ним поговорить о чем-то, о каких-то проблемах", - признается дирижер. По инициативе Темирканова в фойе Петербургской филармонии в ноябре 2012 года прошла большая выставка "О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле!", посвященная 85-летию со дня рождения Ростроповича. Маэстро принимал участие в международных фестивалях Мстислава Ростроповича в Москве и Баку, где его "приятно удивило количество памятников деятелям искусства" и то, что на родине выдающегося виолончелиста проводятся фестивали его имени. "Память - великая вещь! Сохраняющие культурное прошлое страны, бережно относящиеся к его настоящему обеспечат свое будущее. Молодцы азербайджанцы!" - говорит он.

Недавно дирижеру исполнилось 84 года. В день его рождения, 10 декабря, Мариинский театр представил оперу "Евгений Онегин", поставленную Темиркановым. В пресс-службе Мариинки рассказали, что "театр посвящает Юрию Хатуевичу один из легендарных спектаклей в его собственной постановке, который вот уже сорок лет пользуется огромной любовью публики и артистов".