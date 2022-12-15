Жителей Казахстана попросили носить маски

15 дек. 15:47

Носить маски рекомендуют жителям Казахстана из-за роста заболеваемости Covid-19.

За минувшую неделю заболеваемость ковидом увеличилась на 21%, всего за семь дней зарегистрировано 1 283 случаев.

На заседании межведомственной комиссии уточнили, что в сутки обнаруживается до 235 случаев коронавируса, а также до 40 случаев пневмонии с его признаками. В то же время, пока все регионы находятся в зеленой зоне, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният.

"В 15 регионах показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В соответствии с постановлением главного госсанврача при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в общественных местах", - цитирует чиновницу Sputnik Казахстан.