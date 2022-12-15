Житель Северной Осетии разжигал межнациональную рознь в соцсетях

15 дек. 15:29

Жителя Владикавказа уличили в разжигании межнациональной вражды в социальных сетях, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Экстремистские комментарии обнаружены в одном из новостных пабликов. Работники Центра по противодействию экстремизму вышли на автора противоправных высказываний. Им оказался 33-летний владикавказец, скрывавшийся под псевдонимом.

Эксперты усмотрели в словах мужчины призывы к враждебным действиям по национальному превосходству.

Комментатора признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".