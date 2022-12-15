Каспийское море начало замерзать 

15 дек. 15:07

Ледяная корка до 9 см появилась в северных районах Каспийского моря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в последние годы из-за глобального потепления это происходит редко,

"В последние годы зимы теплые, и это бывает редко - в прибрежных зонах Каспийского моря сформировался ледостав значительный. Образовалась ледяная корка до 9 см, и она на волнах не ломается", - приводит слова собеседника ТАСС.