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Каспийское море начало замерзать 

Каспийское море начало замерзать 

Ледяная корка до 9 см появилась в северных районах Каспийского моря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
По его словам, в последние годы из-за глобального потепления это происходит редко, 
"В последние годы зимы теплые, и это бывает редко - в прибрежных зонах Каспийского моря сформировался ледостав значительный. Образовалась ледяная корка до 9 см, и она на волнах не ломается", - приводит слова собеседника ТАСС.

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