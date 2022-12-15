Асадов заявил о достижении Азербайджаном и Грузией уровня стратегического партнерства

15 дек. 14:56

Премьер Азербайджана Али Асадов на встрече с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили сообщил, что отношения Баку и Тбилиси достигли уровня стратегического партнерства.

"Сегодня отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. Наши отношения развиваются во всех сферах – будь то политика, экономика, энергетика, транспорт, культура, образование, военная и другие области. Мы поддерживаем друг друга в развитии этих направлений, и наши отношения развиваются во всех сферах", - цитирует его Sputnik Грузия.

Глава правительства также выразил уверенность, что подписанные сегодня документы между сторонами еще больше ускорят данный процесс. По его словам, торговый оборот в этом году вырос на 3%.

"Этот рост показывает, что между нашими странами существует еще больше потенциала, и мы сможем еще больше развивать эти отношения. Господин премьер, дорогие члены комиссии, я верю, что двусторонняя межправительственная комиссия будет содействовать нашему экономическому и динамическому развитию", - подчеркнул он.