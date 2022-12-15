Володин встретился со спикером парламента Южной Осетии

15 дек. 14:45

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с председателем парламента Южной Осетии Аланом Алборовым, такое сообщение опубликовано на сайте Думы.

"Отношения между нашими странами носят стратегический характер, основываются на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. У нас общая история, нас многое объединяет, мы хорошо друг друга понимаем. Исходя из этого, было бы правильно более эффективно развивать межпарламентские связи", - пояснил российский политик.

Володин уточнил, что имеет в виду создание комиссии высокого уровня между парламентами России и Южной Осетии, а также развитие взаимодействия между профильными комитетами.

Председатель Госдумы напомнил, что стороны уже выходят на заключение соглашения об учреждении комиссии высокого уровня.

"Нам необходимо наполнить конкретным содержанием наш диалог, чтобы граждане видели отдачу от своих депутатов и отношения наших стран укреплялись", - отметил спикер ГД.