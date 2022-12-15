Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования

15 дек. 14:39

Активисты требуют установки в направлении Лачина отдельных постов Государственной пограничной службы Азербайджана и Государственного таможенного комитета.

Также заявлено о необходимости того, чтобы территории в Карабахском регионе, на которых в настоящее время проживают армяне и которые находятся под временным контролем РМК, стали контролироваться российскими миротворцами и государственными органами Азербайджана.

Кроме того, активисты подчеркнули необходимость восстановления в зоне временной ответственности РМК контроля всех государственных структур Азербайджана, в том числе МВД, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета.