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Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования

Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования

Активисты требуют установки в направлении Лачина отдельных постов Государственной пограничной службы Азербайджана и Государственного таможенного комитета.

Также заявлено о необходимости того, чтобы территории в Карабахском регионе, на которых в настоящее время проживают армяне и которые находятся под временным контролем РМК, стали контролироваться российскими миротворцами и государственными органами Азербайджана.

Кроме того, активисты подчеркнули необходимость восстановления в зоне временной ответственности РМК контроля всех государственных структур Азербайджана, в том числе МВД, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета.

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