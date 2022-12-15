Татьяна Полоскова: "Россия не может позволить себе терять друзей в Азербайджане"

15 дек. 14:14

В Карабахе, на дороге Шуша-Ханкенди пошли четвертые сутки мирной акции протеста азербайджанских экоактивистов против нанесения вреда экологии и имуществу Азербайджана незаконной добычей полезных ископаемых в зоне временно размещения российских миротворцев. Все это время РМК блокирует Лачинский коридор, в то время как протестующие пропускают проезжающие машины. Армения между тем пытается представить ситуацию как гуманитарный кризис. О том, как решение всего комплекса проблем Карабаха повлияет на обеспечение мира на Южном Кавказе, "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором политических наук, государственным советником РФ первого класса, членом Закрытого клуба интеллектуальной, деловой и политической элиты Roscongressclub Татьяной Полосковой.

- Прежде всего, с юридической точки зрения, имеют ли право азербайджанские НПО посещать зону временного размещения РМК, разумеется, при сопровождении и обеспечении их безопасности миротворцами?

- Я не помню, чтобы в подписанном трехстороннем соглашении между Азербайджаном, Арменией и Россией где-то было указано, что граждане Азербайджана не имеют права посещать территории, временно находящиеся под контролем российских миротворцев. Тем более если речь идет о миссиях неправительственных организаций. Ставить в известность – да. В сопровождении для обеспечения безопасности – естественно. Но выставлять заграждения и не пускать? Такого нет.

Это невольно навевает мысли, что подобная бдительность по отношению к представителям азербайджанской общественности обусловлена совсем не тем, что их приняли за боевиков. Есть что прятать и скрывать? Представители НКО пришли провести мониторинг не состояния казарм и оружейных складов, а вполне себе открытых объектов. Я считаю, что российская сторона, наоборот, заинтересована в том, чтобы проявить открытость и стремление к диалогу.

Для тех же военных, которые позволили себе препятствовать работе азербайджанских СМИ в зоне инцидента, да еще в достаточно грубой форме, надо провести дополнительные политзанятия. В том числе напомнить им, что в России, к примеру, за подобные действия есть уголовная ответственность.

И еще хочу напомнить, что с гражданским местным населением, которое находится на своей территории, а не в некой "зоне оккупации", военные должны обращаться вежливо и выдержанно. И ни в коем случае не создавать опасных прецедентов. Тем более были уже примеры, как в той же Панаме.

Конечно, в нашем случае речь идет не о военной базе, а о временных миротворческих силах. Но позволю себе, тем не менее, сравнить эти ситуации. Именно после конфликта с местным населением, закончившимся расстрелом студентов и школьников, проявивших, по мнению американских военных, излишнее любопытство к военной базе, присутствие США в этой стране в виде военных объектов закончилось.

Россия сейчас тем более не может себе позволить терять оставшихся друзей. Геополитическая ситуация не та.

- Насколько посодействует работе наших миротворцев в Карабахе полный вывод оттуда армянских НВФ?

- К содействию скорейшему выводу армянских НВФ (который должен был, кстати, случиться давненько) Россию призывает даже Русская община Азербайджана, весьма авторитетная организация – а воз и ныне там. Опять же, значит, кому-то из игроков нахождение НВФ там выгодно.

По своему опыту командировок в так называемые горячие точки (к примеру, я почти два года с перерывами провела в Сирии) знаю, что НВФ меньше всего озабочены поддержанием мира и согласия. Они обычно там, где наркотрафик, продажа оружия, "сопровождение" криминальной деятельности и тому подобное.

Но голова этого спрута не в Карабахе. Разобраться можно, было бы желание и политическая воля. Не так страшен черт, как его малюют.

- Как вывод армянских НВФ из Карабаха повлияет на армяно-азербайджанские процессы?

На мой взгляд, отношения Азербайджана и Армении и деятельность НВФ в Карабахе – это две параллельные линии. НВФ – это кровавый бизнес, чьи главари и патроны из разных сфер, в том числе политической власти, используют темы защиты прав народов, религий, амазонских черепах и амурских тигров сугубо для реализации других задач.

Что полезного для Карабаха сделали эти НВФ? А для той же Сирии, которая расколота сейчас на три части? И их вряд ли удастся собрать, во всяком случае, в ближайшее время. В ближайшие месяцы у меня выходит книга по материалам, полученным во время пребывания в Дамаске, Латакии, Хомсе, Тартусе: "Сирийские дневники". В этой книге есть анализ последствий деятельности некоторых НВФ в Сирии, и возможны любопытные параллели с ситуацией в Карабахе.

Чем быстрее Карабах освободят от этих НВФ, тем быстрее там наступит стабильность. И не могу не отметить, что с этой задачей Азербайджан давно бы справился самостоятельно.

- На ваш взгляд, когда или после какого события может начаться возвращение азербайджанского населения Карабаха домой? Могли бы российские миротворцы содействовать этому процессу?

- На этот вопрос я смогу ответить только после посещения Карабаха и проведения там мониторинга, хотя бы в виде экспертного опроса. Я признаю только полевые исследования – очень уважаю мнение коллег, всегда считаюсь с ним, но люблю изучать проблему и делать выводы сама.

Я планирую такую поездку. Думаю, что власти Азербайджана мне окажут возможное содействие и уж точно не будут препятствовать. Карабах был и остается территорией Азербайджана, и согласовывать проведение такого исследования я, естественно, буду с азербайджанской стороной.

Конечно, хочется, чтобы возвращение азербайджанского населения к своим родным очагам началось как можно скорее. Тем более что Карабах нуждается и в притоке профессионалов для своего экономического и культурного развития. Эта земля испила уже большую чашу страданий. Вот уж Карабах точно вернулся в родную гавань.