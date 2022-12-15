Энергетиков в Дагестане ждут рабочие места

15 дек. 14:03

Около тысячи новых рабочих мест в сфере энергетики планируют создать в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства, уточняя, что в республике реализуют семь крупных инвестпроектов в сфере возобновляемой энергетики.

«В ходе заседания правительства региона [председатель] Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что развитие энергетической инфраструктуры является одним из направлений стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года. В республиканский реестр инвестиционных проектов включены семь проектов в области возобновляемой энергетики общей стоимостью 16 миллиардов рублей, в рамках реализации которых планируется создать 973 рабочих места», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у региона есть значительные запасы возобновляемых природных ресурсов, в частности солнечной, ветровой энергии, и огромный гидропотенциал, что позволяет привлекать инвестиции для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.