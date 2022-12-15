Меликов: Дагестан расширит взаимодействие с Азербайджаном в АПК

15 дек. 13:58

Руководство Дагестана планирует расширить взаимодействие с Азербайджаном в АПК, а именно в области переработки сельхозпродукции. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов по итогам визита в Азербайджан.

Он пояснил, что в Дагестане в больших объемах производятся виноград, косточковые, капуста, а также мясо и молоко, но перерабатывается все это в других регионах.

"От этого теряют и наши сельхозпроизводители, и республика в целом. Но если развивать перерабатывающие предприятия, такой проблемы не будет. И это тоже одно из тех направлений, где наши соседи могут быть полезны", - приводит слова Меликова РИА "Дагестан".