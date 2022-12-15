Каладзе сообщил о значительном увеличении количества автомобилей в Грузии

15 дек. 13:34

Число автовладельцев в Грузии достигло 48%, в 2017 году такая цифра составляла 31%, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что в 2012 году в Тбилиси в рабочие дни передвигались около 250 тыс машин, в 2017 году этот показатель увеличился до 380 тыс. На данный момент в часы пик в столице Грузии передвигаются более 600 тыс автомобилей.

"Средний годовой рост у нас около 9%. Это означает, что через 5-7 лет мы достигнем среднего европейского показателя наличия автомобиля – 70%", - цитирует его Sputnik Грузия.

При этом он призвал не забывать, что в Европе пять или более дней в неделю автомобиль используют 8% населения, а в Грузии - 92%. Именно поэтому мэр назвал важным сделать городской общественный транспорт более комфортным и быстрым.