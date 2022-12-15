Адыгея отказалась от массовых новогодних мероприятий

15 дек. 13:23

Власти Адыгеи отменили массовые новогодние мероприятий в республике, информирует пресс-служба главы республики, уточняя, что в полном формате будет проводиться только детская праздничная программа.

"В этом году принято решение отказаться от массовых новогодних мероприятий. Новогодняя программа для детей пройдет в полноценном формате. Глава республики Мурат Кумпилов поручил кабмину заранее продумать организацию детских новогодних представлений, приготовить новогодние подарки для детей", - говорится в сообщении.

По главы региона Мурата Кумпилова, традиционно все школьники с первого по четвертый класс получат сладкие гостинцы.