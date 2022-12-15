Иранский депутат призвал Тегеран и Баку преодолеть разногласия

15 дек. 13:06

Азербайджану и Ирану необходимо преодолеть разногласия, заявил депутат Меджлиса (парламента) Ирана Аббас Джехангирзаде в ходе открытого заседания.

"Азербайджан был частью политической истории Ирана, будучи связанным с Ираном культурно, исторически и религиозно", - цитирует парламентария иранский информационный сайт Tahlil Bazar.

Джехангирзаде подчеркнул необходимость преодолеть разногласия, и выразил надежду, что правительство Азербайджана "не будет позволять отдельным политикам и СМИ вбивать клин между двумя странами".