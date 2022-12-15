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Злостные неплательщики Махачкалы рискуют остаться на Новый год без света

Злостные неплательщики Махачкалы рискуют остаться на Новый год без света

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" - в рамках комплексной работы по сокращению дебиторской задолженности проводят рейдовые мероприятия в отношении злостных неплательщиков электрической энергии в Махачкале.

В рабочей группе - 5 бригад в количестве 20 человек, привлечена необходимая спецтехника, им помогают дополнительные силы из Избербашских и Буйнакских ГЭС, а также Кизилюртовских РЭС филиала "Дагэнерго", - передает "АиФ-Дагестан".

Так, на минувших выходных энергетиками уже отключен ряд физических и юридических лиц, имеющих высокую задолженность.

Рейдовые мероприятия будут проводиться до конца текущего года, включая выходные, как в отношении физлиц, так и по юридическому сектору столицы.

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