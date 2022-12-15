"Архыз" открывает горнолыжный сезон

15 дек. 12:48

В эту субботу, 17 декабря, на курорте "Архыз" будет дан официальный старт горнолыжному сезону 2022/2023: гостей горнолыжного комплекса ждут массовые заезды, кукольный театр, бесплатные мастер-классы для лыжников, дискотека и катание под сеты ди-джеев, - говорится в сообщении пресс-службы кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"В этом году впервые в своей истории "Архыз" открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации. С момента тестового запуска курорт посетили уже больше 5 тыс гостей, и мы получили от них только хорошие отзывы. Многие просто не верили, что все трассы, доступные для катания, были созданы искусственно. Поэтому, несмотря на плюсовую погоду, готовимся официально открыть сезон на курорте в предстоящие выходные и приглашаем всех присоединиться", – рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Праздник начала сезона на главной площади курортного поселка Романтик откроет в 11:00 часов спектакль. В главных ролях – театральные куклы. В 12:30 на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов. В 13:30 пройдет мастер-класс по обучению катанию на горных лыжах от официальных инструкторов курорта. Завершится спортивно-развлекательная программа награждением участников заезда и ди-джейским сетом.

Также в течение дня в сервис-центре пройдут театральные мастер-классы. Артисты поделятся секретами актерского мастерства, проведут тренинг на развитие творческих навыков и воображения, расскажут о разных системах театральных кукол и покажут, как ими управлять.