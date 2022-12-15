Посол: Израиль сделает все для усиления Азербайджана

15 дек. 12:41

Израиль сделает все, чтобы усилить Азербайджан и предотвратить любую угрозу для него. Об этом заявил в интервью АПА посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Азербайджан и Израиль являются стратегическими партнерами, поэтому мы относимся к этому серьезно. Мы не используем просто так слово "стратегический" по отношению к какой-либо стране. В этом смысле наше партнерство глубокое и охватывает самые разные области", - пояснил дипломат.

По словам Дика, одна из этих сфер - безопасность, так что позиция Израиля по карабахскому вопросу была однозначной: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Посол пояснил, что в Израиле понимают: некоторые соседи Азербайджана не боятся ему угрожать, они открыто или завуалировано угрожают его независимости или территориальной целостности.

"Мы, как друзья, сделаем все, чтобы усилить Азербайджан, для того, чтобы предотвратить угрозу, которая может исходить от любых сил против нашего партнера Азербайджана", - обратил внимание глава дипмиссии.