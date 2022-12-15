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Баку не позволит иностранному криминалу грабить ресурсы Азербайджана

Баку не позволит иностранному криминалу грабить ресурсы Азербайджана

Криминальному бизнесмену Рубену Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить серьезный ущерб окружающей среде, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев 

Он подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена, а эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства страны.

Гаджиев отметил, что азербайджанские общественные деятели стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов и не препятствуют движению других транспортных средств гражданского назначения.

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