Баку не позволит иностранному криминалу грабить ресурсы Азербайджана

15 дек. 12:30

Криминальному бизнесмену Рубену Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить серьезный ущерб окружающей среде, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена, а эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства страны.

Гаджиев отметил, что азербайджанские общественные деятели стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов и не препятствуют движению других транспортных средств гражданского назначения.