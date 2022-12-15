Москву будет снова заметать вечером 16 декабря 

15 дек. 12:36

Снегопады и снежные заносы с усилением ветра прогнозируются в Москве к концу рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прогнозируется сильный снег.

"Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет", - приводит слова собеседника ТАСС.

Вильфанд также отметил, что под сильным снегом подразумевается боле 6 мм.