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Москву будет снова заметать вечером 16 декабря 

Москву будет снова заметать вечером 16 декабря 

Снегопады и снежные заносы с усилением ветра прогнозируются в Москве к концу рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
По его словам, прогнозируется сильный снег. 
"Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет", - приводит слова собеседника ТАСС. 
Вильфанд также отметил, что под сильным снегом подразумевается боле 6 мм.

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