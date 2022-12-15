Туман отправил на запасной аэродром три международных рейса в Наманган

15 дек. 12:30

Густой туман сегодня снова ограничил работу международного аэропорта Намангана: несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту и были вынуждены уйти на запасной аэродром в Ташкенте, - сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Uzbekistan Airports.

Так, в столичный аэропорт были перенаправлены рейсы Uzbekistan Airways из Уфы, Red Wings из Екатеринбурга и Jazeera Airways из Кувейта. Вылет из Намангана самолетов Uzbekistan Airways в Сочи и Уфу, а также рейса Flydubai в Дубай задержали по той же причине.

Сейчас видимость в аэропорту улучшилась, и все ограничения на взлет и посадку сняты.