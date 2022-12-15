РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Госпогранслужба Азербайджана опровергла дезинформацию Минобороны Армении

Госпогранслужба Азербайджана опровергла дезинформацию Минобороны Армении

В Госпогранслужбе Азербайджана категорически опровергли информацию, распространенную министерством обороны Армении.

В Баку уточнили, что Ереван распространил сообщение о том, что сегодня в 01:10 подразделения погранвойск Госпогранслужбы, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Ряздяря Зангиланского района, якобы открыли огонь по армянским позициям в направлении населенного пункта Кильсякянд Гафанского района.

В ГПС обратили внимание на то, что оно не соответствует действительности.

1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version