Госпогранслужба Азербайджана опровергла дезинформацию Минобороны Армении

15 дек. 12:28

В Госпогранслужбе Азербайджана категорически опровергли информацию, распространенную министерством обороны Армении.

В Баку уточнили, что Ереван распространил сообщение о том, что сегодня в 01:10 подразделения погранвойск Госпогранслужбы, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Ряздяря Зангиланского района, якобы открыли огонь по армянским позициям в направлении населенного пункта Кильсякянд Гафанского района.

В ГПС обратили внимание на то, что оно не соответствует действительности.