"Этот день мы приближали, как могли": что сулит финал чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему логическому завершению. За главный трофей поборются Аргентина и Франция, которой предстоит в решающей игре отстоять титул лучшей сборной мира. Сборные прокладывали путь к финалу по-разному. И если обе команды в полуфинале на классе обыграли своих соперников, то в предыдущих играх им пришлось немного попотеть.

Напомним, что для Аргентины мундиаль мог завершиться на групповой стадии, однако, сенсационно проиграв сборной Саудовской Аравии, Месси и Ко уверенно провели два оставшихся матча и добыли путевку в 1/8 финала, где обыграли крепких австралийцев. В четвертьфинале подопечных Лионеля Скалони ожидала сборная Нидерландов во главе с "хитрым лисом" Луи ван Галлом. Как оказалось, сборные подарили пока что самый лучший матч турнира. Голландцы, проигрывая по ходу игры 0:2, отыгрались благодаря самому хитрому штрафному этого мундиаля. Но в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Южной Америки.

В полуфинале аргентинцы сражались против экс-финалиста ЧМ-2018 сборной Хорватии, до того обыгравшей главного фаворита турнира - команду Бразилии. В этой игре в первую очередь стоит выделить то, как изменилась игра Аргентины с последней встречи против хорватов. В 2018 году в России команда Златко Далича не оставила шансов в групповой игре южноамериканцам (3:0). В этот раз результат был аналогичным, но уже в пользу Аргентины. Месси и Ко продемонстрировали класс над противником и не позволили хорватам повторить успех четырехлетней давности.

Что касается французов, то в четвертьфинале им досталась пророчащая провал сборная Англии. Надо сказать, что по накалу и эмоциям эта встреча ничуть не уступала игре Аргентина - Нидерланды. Исход определил нападающий англичан Харри Кейн, не реализовавший в конце игры 11-метровый штрафной удар. Огорчи в тот момент Харри своего партнера по "Тотенхэму" Уго Льориса и, возможно, чемпион мира определялся бы без участия трехцветных.

В ½ финала команде Дидье Дешама попалось открытие мундиаля - Марокко. Результат марокканцев для Африки - большой успех, ведь еще никогда страна этого континента не доходила так далеко на мундиалях. Да еще как? Сначала в группе оставили за бортом Бельгию, а в плей-офф отправили Испанию и Португалию домой. Но сотворить еще одну сенсацию африканской команде оказалось не по силам. Как итог, Франция забила два безответных мяча в ворота Яссина Буну. При этом стоит сказать, что Марокко после пропущенного гола побежала отыгрываться, создав несколько опасных моментов. Да и процент владения мячом - 60 на 40 в ее пользу - говорит о многом. Да, порой африканцев чересчур захлестывало, отсюда чрезмерная грубость и множество фолов. Но характер Марокко на этом мундиале запомнят все, как и приятное отношение к своим родным и близким.

Финал пройдет 18 декабря на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Как отметил корреспондент портала "Спорт-Экспресс" Марк Бессонов, матч Аргентина - Франция должен стать "схваткой разных философий, можно даже сказать - идеологическим противостоянием". "С одной стороны Аргентина, страна, ожидающая катарсиса и погружения в нирвану, которые им должна обеспечить реинкарнация великого божества с 10-м номером на спине. С другой - Франция, олицетворение атеистического прагматизма, в котором нет места культам личности, ведь слишком много великих защищали эти цвета", - подчеркнул он.

Трудно не согласиться, поскольку этот финал будет особенным для обеих сборных. Для Франции это возможность встать в один ряд со сборными Италии и Бразилии, которые в прошлом веке дважды подряд побеждали на мундиалях. Аргентина ставит другую цель - Лионель Месси должен попрощаться со сборной с золотым трофеем в руках. Ранее он заявил, что финальная игра станет для него последней в майке национальной сборной, так что в воскресенье вся команда должна сыграть за себя и за Лео.