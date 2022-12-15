РЖД отменили поезд Деда Мороза на Северный Кавказ

15 дек. 12:06

В нынешнем году поезд Деда Мороза из Великого Устюга не поедет на Северный Кавказ, - сообщили на сайте проекта.

Туристический маршрут Деда Мороза пролегает более чем по 70 городам страны, однако ни Ставрополя, ни Минеральных Вод, ни столиц СКФО в их числе нет. Причина отмены рейсов кроется в усилении мер безопасности в ряде регионов, - сообщили организаторы, передает "АиФ-Ставрополье".

Не поехал Дед Мороз и в Ростовскую область, хотя жителям Ростова-на-Дону и Волгодонска продавали билеты на шоу на 16 и 17 декабря. Отменили визиты волшебника в Курск и Брянск, однако деньги за билеты организаторы пообещали вернуть.