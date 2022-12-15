Названа предварительная причина пожара в детской больнице в Астрахани 

15 дек. 12:05

Аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание, считают предварительной причиной пожара в детской больнице в Астрахани, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Уточнятся, что площадь возгорания составила 25 кв м.

"В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения ординаторской и вещи на общей площади 25 кв. м. На месте от МЧС работали 15 единиц техники и 51 человек личного состава. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что накануне утром оперативным службам поступила информация о возгорании в ординаторской ОДКБ им. Н. Н. Силищевой, с места ЧП было эвакуировано 114 человек, в том числе 43 ребенка, восемь из которых - новорожденные. Власти Астраханской области создали оперативный штаб по устранению последствий пожара.