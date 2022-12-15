В Минэнерго России предупредили о рисках ценового потолка

15 дек. 11:54

Попытки Европейского союза ограничить цены на нефть и газ могут вызвать лишь падение инвестиций, предупредил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе форума "Газ России 2022 - Поворот на Восток".

По его словам, price cap представляет собой "отход от рыночных принципов", "вмешательство в экономику в угоду политике" и, соответственно, значительные риски в будущем.

"Любое вмешательство в ценообразование, попытки их ограничивать, ни к чему хорошему не приводят", - цитирует Сорокина ТАСС.

Он напомнил, что произвольное изменение Европой логистических цепочек для поставок энергоносителей уже стало причиной их удлинения, а также подорожания фрахта на нефть и сжиженный природный газ.