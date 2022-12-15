В России растет число новых инфицированных коронавирусом

15 дек. 11:46

В России за минувшие сутки выявили 7 833 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 692, в Санкт-Петербурге – 1 024, в Подмосковье - 209. В Краснодарском крае - 78, в Ставропольском крае - 67, в Крыму - 34, в Дагестане - 16, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 9, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 692 870 человек. Госпитализированы за сутки 1386 человек. Умерло за сутки 57 человек, с начала пандемии - 392 832.