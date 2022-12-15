В КБР полностью восстановили энергоснабжение

15 дек. 11:32

Энергетики восстановили электроснабжение Зольского района Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба управления МЧС по региону. Ранее сообщалось, что электроснабжение было прервано почти 10 дней назад из-за образования льда на проводах.

«По состоянию на 23:00 14 декабря в Зольском районе электроснабжение практически полностью восстановлено в населенных пунктах. На 15 декабря запланированы работы по восстановлению локальных отключений по заявкам, в том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Сообщается, что за сутки специалисты устранили 520 обрывов проводов, заменили 120 изоляторов и 63 траверсы.