На трассе Баку – Губа "Мерседес" протаранил грузовик, погибли шесть человек

15 дек. 11:19

Сегодня утром на 98-ом километре трассы Баку-Губа, главной автомагистрали на севере Азербайджана, столкнулись два автомобиля, погибли шесть человек, - сообщили в пресс-службе МВД страны.

На участке дороги, проходящем через территорию Сиязаньского района, лоб в лоб столкнулись пассажирский автомобиль марки Mersedes Vita и большегруз. В результате аварии погибли шесть человек, включая водителя Mersedes Vita, - передает Sputnik Азербайджан.

Водитель грузовика также пострадал, получив тяжелые телесные повреждения.

Полицейские расследуют причины инцидента.