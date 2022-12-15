AZIZNEWS.com отмечает день рождения

15 дек. 11:18

Ровно шесть лет назад, 15 декабря 2016 года вышла первая статья на сайте информационно-аналитического портала международной ассоциации "АзИз" AZIZnews.com

Партнеры, коллеги, соратники, друзья!

Примите наши искренние поздравления с днем рождения вашего замечательного издания. Уже шесть лет ваши новости и аналитика пользуются неизменным вниманием тех, кто интересуются делами региона. За это время вы достигли больших успехов, ваш стиль стал узнаваемым, а сам портал неизменно занимает высокие места в рейтингах информационно-аналитических сайтов, занимающихся исследованием событий, происходящих в регионе.

Вы делаете благородное дело, работая по имя процветания и мира на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке.

Пусть в этой нелегкой работе вам всегда сопутствует удача!

Надеемся, с каждым годом у вас будет выходить все больше интересных и объективных материалов!

Желаем сайту AZIZnews.com и всей международной ассоциации "АзИз" удачи во всех ваших начинаниях.

Информационно-аналитическое

агентство "Вестник Кавказа"