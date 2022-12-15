РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Астаны озвучили варианты названия нового микрорайона города

Власти Астаны озвучили варианты названия нового микрорайона города

Депутатам маслихата Астаны представили варианты названий для нового района столицы, который будет создан путем разделения Есильского района на два.

Как рассказал руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп, с тех пор, как было предложено образовать в Астане новый, пятый по счету район, было проведено несколько встреч с учеными, общественностью, где обсуждали ряд вариантов, исходя из истории страны.

"В итоге на заседание ономастической комиссии вывели два варианта.  Первый вариант – "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант – "Караоткель": этимологическое значение слова "қара" – много, изобилие. Но мы также уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию. Вариант "Нура" – короткое и ясное. По варианту «Караоткель», когда советовались с лингвистами, они отметили, что согласно казахской грамматике, подряд две гласные буквы не применяются и затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура"", - рассказал Есиркеп, передает "АиФ-Казахстан".

В столице уже в скором времени может появиться новый район из-за большого наплыва жителей.

1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version