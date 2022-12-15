Власти Астаны озвучили варианты названия нового микрорайона города

15 дек. 10:53

Депутатам маслихата Астаны представили варианты названий для нового района столицы, который будет создан путем разделения Есильского района на два.

Как рассказал руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп, с тех пор, как было предложено образовать в Астане новый, пятый по счету район, было проведено несколько встреч с учеными, общественностью, где обсуждали ряд вариантов, исходя из истории страны.

"В итоге на заседание ономастической комиссии вывели два варианта. Первый вариант – "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант – "Караоткель": этимологическое значение слова "қара" – много, изобилие. Но мы также уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию. Вариант "Нура" – короткое и ясное. По варианту «Караоткель», когда советовались с лингвистами, они отметили, что согласно казахской грамматике, подряд две гласные буквы не применяются и затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура"", - рассказал Есиркеп, передает "АиФ-Казахстан".

В столице уже в скором времени может появиться новый район из-за большого наплыва жителей.