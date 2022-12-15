Турция намерена подписать с РФ новое соглашение о наземных перевозках

15 дек. 10:22

Турция и Россия намерены обновить подписанное 34 года назад соглашение о наземном транспорте, пишет газета Eni Safak, уточняя, что с заключением нового документа вырастет значение наземных перевозок в РФ через территорию Грузии. Помимо этого, введение электронного и без квот таможенного транзита позволит увеличить объем двусторонней торговли.

Данное намерение подтвердил замглавы турецкого МИД Фарука Каймакчи. По его словам, соглашение, в частности, предусматривает, что для транспорта, перевозящего грузы менее шести тонн, транзитные документы требоваться не будут. Заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов, отметил дипломат.