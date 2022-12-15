СМИ: запрет на грузовики из ЕС продлят в России на полгода

15 дек. 10:18

Москва намерена продлить запрет на въезд грузовиков из Европейского союза на шесть месяцев, то есть до 30 июня следующего года, сообщает РБК.

Издание ссылается на источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, его сведения подтвердил источник в Минтрансе.

Соответствующий запрет был введен в конце сентября, он действует до 31 декабря текущего года. Ранее Евросоюз решил с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в РФ.

Напомним, пятого декабря в Кабмине сообщили, что Минтранс предложил продлить действие ограничения в будущем году, и Белоусов одобрил инициативу. При этом точные сроки не оглашались.