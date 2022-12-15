Студентку из Ингушетии наградили за спасение ребенка

15 дек. 9:50

Студентка из Ингушетии Яна Татиева получила награду за спасение ребенка в Барнауле, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Девушка переходила дорогу, ей навстречу выбежал мальчик. В это время автобус за спиной 17-летней студентки неожиданно резко набрал скорость. Она едва успела задержать ребенка и не дать ему выбежать под колеса.

Кадры с видеорегистратора одного из очевидцев попали в интернет, работники Госавтоинспекции разыскали девушку. Это 17-летняя уроженка Ингушетии, студентка Барнаульского кооперативного техникума Яна Татиева, которая учится на повара-кондитера.

В техникум к Татиевой приехал глава отделения пропаганды безопасности дорожного движения в Барнауле Геннадий Кузнецов. Он вручил студентке букет и благодарственное письмо, а также рассказал другим учащимся о ее смелом поступке.