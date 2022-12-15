Возможный грабитель банка схвачен по горячим следам в Грузии

15 дек. 9:51

Грузинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии" на улице Пекина в Тбилиси, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Это 23-летний И. Дж., ему вменяются незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия,а также разбой.

Как выяснило следствие, накануне обвиняемый напал отделение "Банка Грузии". Он угрожал оружием сотруднику, забрал деньги и скрылся с места событий.

Мужчина был задержан через несколько часов после случившегося. У него изъяты орудие преступления и похищенные деньги.

Идет следствие.